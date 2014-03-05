Объявлено, что реставрация корпуса подошла к концу.

Екатерининский корпус дворца "Монплезир" в Петергофе откроют 20 мая. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника. Открытие музея запланировано именно на эту дату по особому случаю – 35 лет назад, 25 мая 1986 года, памятник, восстановленный после войны принял первых посетителей.

Порталу "Интерфакс" в ГМЗ "Петергоф" сообщили, что комплексная реставрация корпуса (первая с послевоенных времен), стартовала в 2018 году. Главной проблемой, с которой столкнулись реставраторы, стало отсутствие гидроизоляции – трудно пришлось и фасадам, и интерьерам музея. Решить задачу удалось при помощи устройства "глиняного замка" по периметру дворца и Западной галереи – по старинной технологии из голубой глины.

В ходе работ отремонтировали два крыльца с южного и восточного фасадов корпуса, а также решетки с вензелями императрицы Елизаветы Петровны. В ходе расчистки красочного слоя на восточном крыльце реставраторы нашли исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века. В этот цвет теперь окрашен весь фасад дворца.

Мы также сообщали, что раскрыта дата запуска фонтанов в Петергофе в 2021 году.

Фото: Piter.tv