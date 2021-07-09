Балерина Мариинки Екатерина Кондаурова отметила юбилей на сцене

Среди наград примы "Золотая маска" за партию Анны Карениной в одноименном балете Ратманского.

Петербургская балерина Екатерина Кондаурова отпраздновала 20 лет службы в Мариинском театре. Подарком для ценителей искусства стал творческий вечер с подборкой из трех балетов.

Публика увидела танцовщицу в трех амплуа: Кармен, Джульетты и героини "Скрипичного концерта № 2".

Партнеры по сцене и поклонники балерины рассказали, за что ценят Кондаурову.

Катюшу знаю уже много лет. Мы танцуем с ней около семи лет, играем разные партии и общаемся. Человек она очень добрый и отзывчивый. Приходишь на репетиции и всегда радуешься: подбодрит, даже когда плохое настроение, когда ничего не хочется. Что-нибудь скажет, и сразу появляется настроение, стимул работать. Конечно, танцевать с таким артистом – это невероятная честь. Огромное спасибо и руководству театра, и Кате за то, что получается станцевать на ее вечере. Роман Беляков, солист Мариинского театра

Вечер, который, я думаю, даст ей силы двигаться дальше и продолжать работать с такой же самоотдачей. Нам очень комфортно работать в том пространстве, которое мы создаем сами. Это и шутки, это какие-то приколы друг над другом: все очень весело и забавно. Владимир Шкляров, премьер Мариинского театра

Просто есть два слова – Екатерина Кондаурова. Это настолько у меня сильный отклик, настолько она меня завораживает, такая артистичная. Она моя любимая балерина, и, конечно, я получаю колоссальное удовольствие от просмотра. Большая ей благодарность за этот вечер! Арина Повышева, зритель.

Ранее прима-балерина Виктория Терёшкина стала главной героиней творческого вечера в Мариинском театре.

Материал подготовили: Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова