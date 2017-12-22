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В поисках папиной дочки: Егор Крид станет новым героем шоу "Холостяк"

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Сердцеед Егор Крид станет новым героем шоу "Холостяк" на ТНТ.

Новым героем самого романтичного проекта телеканала ТНТ - шоу "Холостяк" станет популярный певец Егор Крид.
 
Известно, что в 2017 году молодой артист вошел в десятку "Главных российских знаменитостей" по версии Forbes, в списке он находится на 7 месте. Также Егор Крид является представителем успешного продюсерского центра Black Star. 
 
ТНТ давно доказал свое лидерство и получил признание у молодых зрителей, готовых к экспериментам, авантюрам, приключениям, ярким эмоциям и смелым идеям. Егор Крид суперпопулярен, амбициозен, талантлив и свободен. Нам показалось, что это идеальный герой для шоу "Холостяк". И у Егора, и у канала ТНТ - многомиллионная армия поклонников онлайн и оффлайн. ТНТ сегодня - это огромная эфирная, внеэфирная и digital-империя с самым популярным контентом. Решение пригласить Егора в качестве нового холостяка - это осознанный шаг в рамках стратегии развития канала во всех средах.
 
 

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер телеканала ТНТ 

Видео: Piter.rv

 
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Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей Новости России

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