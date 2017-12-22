В поисках папиной дочки: Егор Крид станет новым героем шоу "Холостяк"

ТНТ давно доказал свое лидерство и получил признание у молодых зрителей, готовых к экспериментам, авантюрам, приключениям, ярким эмоциям и смелым идеям. Егор Крид суперпопулярен, амбициозен, талантлив и свободен. Нам показалось, что это идеальный герой для шоу "Холостяк". И у Егора, и у канала ТНТ - многомиллионная армия поклонников онлайн и оффлайн. ТНТ сегодня - это огромная эфирная, внеэфирная и digital-империя с самым популярным контентом. Решение пригласить Егора в качестве нового холостяка - это осознанный шаг в рамках стратегии развития канала во всех средах.