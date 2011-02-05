Авторы исследования изучили данные 23 996 пациентов с положительным тестом на ковид, которые были отправлены в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года.

Эффективность двудозной вакцины "ЭпиВакКорона" против поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" оценили в 2% учение и медики из Европейского университета и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Об этом в понедельник, 18 июля, пишет РБК.

По данным издания, в исследовании показатель для трех доз Спутника V" (две дозы вакцины плюс ревакцинация "Спутником Лайт") составил 71%, а для вакцины "КовиВак" — 46%. Результаты одной дозы "Спутника Лайт" показали эффективность 74%, двух доз "Спутника V" — 56%.

Авторы исследования изучили данные 23 996 пациентов с положительным тестом на ковид, которые были отправлены в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года и сообщивших о вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до направления на КТ. Отмечается, что пациенты сами сообщали о том, были ли они привиты и какую вакцину выбрали.

Так, из 6 766 привитых полной вакциной "Спутник V" легкие не были поражены у 3 631 человека (у 3 135 наблюдалось какое-либо поражение органа, включая 52 серьезных повреждения). Вакцина "КовиВак", где из 821 привитого 421 человек не получил повреждения легких, 400 (включая четыре тяжелых случая) получили. Что касается "ЭпиВакКороны", то из 314 вакцинированных человек только 104 не получили поражения легких, а у 210 они наблюдались (из них у пяти человек наблюдались серьезные повреждения).

Отмечается, что больше всего тяжелых поражений – 244 случая – зафиксировали во время распространения штамма "дельта". При распространении "омикрона" ученые насчитали 94 таких случая.

Соавтор исследования, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета Антон Барчук заявил, что "мы можем сказать, что для "ЭпиВакКороны" показатель эффективности статистически незначим, то есть он неотличим от полного отсутствия эффективности".

Барчук добавил, что исследование было сугубо наблюдательным и потому на основании его результатов нельзя делать выводы об эффективности препаратов. Подобные исследования проводят для того, чтобы смотреть, как ведут себя вакцины в изменяющихся условиях, с новыми штаммами — сохраняют они свою эффективность или нет.

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Фото: Piter.tv

