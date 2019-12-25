Единственная и неповторимая: самые яркие роли актрисы Анны Уколовой

Популярная российская актриса Анна Уколова – обладательница яркого комедийного таланта. За свои роли Анна была номинирована киноиндустрией на множество премий от ТЭФИ до «Ники», ну а простые зрители любят Уколову за ее умение точно передать характер настоящей русской женщины. К выходу на ТНТ нового сериала "Первокурсницы", в котором партнершей Анны по площадке и главной роли стала Екатерина Стулова ("Жуки"), вспоминаем разные роли актрисы.

"Бородач"

"Это все из-за Иришки", – рефрен скетчком-сериала Михаила Галустяна, в котором он перевоплотился в нерадивого охранника Александра Родионовича Бородача, постоянно влипающего в разные нелепицы. Иришка – это и есть героиня Анны Уколовой, женщина-мечта, ради которой Бородач идет на все, а потом расхлебывает последствия своих поступков. Это не самый привычный образ Уколовой, ведь в скетчах "Бородача" ее можно увидеть, например, крутящейся на шесте.

"Первокурсницы"

В новом сериале Comedy Club Production о том, что пойти за своей мечтой никогда не поздно, Уколова играет Настю – женщину 39 лет, которая воспитала двух сыновей-близнецов, отправила их в армию и поняла, что для себя она пожить не успела. И тогда ее подруга Жанна (Екатерина Стулова) напоминает ей о том, как 20 лет назад, в студенчестве, они пообещали друг другу стать крутыми и открыть свой ресторан на Лазурном берегу. И кажется, что сейчас для этого самый лучший момент, но сначала надо хотя бы закончить институт. Настя и Жанна сдают ЕГЭ, возвращаются на первый курс и начинают все заново. Добрая и жизнерадостная комедия о том, что все можно исправить.

С 4 сентября в 21.00 на ТНТ

"Домашний арест"

Сериал, в котором Анна раскрылась как одна из самых точных народных актрис нашего времени. Ее героиня Нина Самсонова всю жизнь прожила в коммуналке и почти оставила мечты из нее выбраться, как вдруг в эту квартиру заселяется мэр городка, Аркадий Аникеев (Павел Деревянко). Оказывается, это квартира его детства, в которой он прописан, чтобы не светить дворцами и пентхаусами. Нина цепляется за возможность помочь мэру выбраться из его трудной ситуации с домашним арестом, чтобы получить свою выгоду.

"Лена и Справедливость"

Героиня Уколовой из новой комедии по сценарию Елены Киселевой, соавтора Андрея Кончаловского, обычная женщина Лена из маленького городка. Она мечтает о красивой свадьбе, но как назло ее кавалер, мигрант, остался без паспорта, и вместо ЗАГСа угодил в полицейский участок. Вызволить мигранта – авантюра не бесплатная, и Лена тратит немало ресурсов на то, чтобы помочь любимому. Но однажды ее силы терпеть коррупцию иссякают, и она решает бороться за справедливость.

"Жить"

Драматические грани таланта Анны Уколовой раскрылись в фильме Василия Сигарева "Жить", в котором объединены несколько трагичных историй о потере любимых людей. Уколова здесь играет женщину не добрую, а ворчливую мать, которая постоянно гоняет своего ребенка за мелкие оплошности. Как и все актеры, имеющие дело со сценариями Сигарева, Анна максимально приближается к знакомому всем архетипу человека, которого любой зритель точно встречал когда-либо в жизни.

