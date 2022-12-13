Единый диспансерный день для ветеранов и блокадников восстановят в петербургских поликлиниках

Данная практика была приостановлена во время пандемии COVID-19.

В петербургских поликлиниках восстановят единый диспансерный день для ветеранов и блокадников. Об этом на встрече с активом организации "Жители блокадного Ленинграда" рассказал глава Северной столицы Александр Беглов.

Данная практика была приостановлена во время пандемии COVID-19. Губернатор рассказал, что в Госпитале для ветеранов войн планируется создать сосудистый центр, а пансионат "Заря" с апреля 2023 года вновь начнет принимать на отдых и лечение ветеранов и блокадников.

Также в ходе встречи градоначальник напомнил, что в 2022 году возле Музея обороны и блокады Ленинграда был открыт памятник блокадному учителю. В этом году в день 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда (27 января) там откроют памятник блокадным медикам.

Фото: Смольный