В период Евро-2020 для детей из социальных учреждений и многодетных семей организовали развлекательную программу

Задумки в области социальной и благотворительной политики перейдут в "наследство" РФС.

В дни ЕВРО-2020 оргкомитет вместе с УЕФА реализует программу UEFA Foundation "Детские улыбки". Для ребят устраивают активности, а некоторые также получили билеты на матчи на "Газпром Арене".

Участниками программы стали воспитанники социальных учреждений города, подопечные фондов "47 в игре" и "Звезды детям", дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрено по 160 билетов на три матча групповых этапа. Последний матч прошел вчера, 21 июня. Самому маленькому болельщику подарили повязку капитана сборной России Артема Дзюбы. Кроме того, в спорткомплексе "Юбилейный" для детей организовали развлекательную программу — эстафеты, мастер-классы, фотосессии с талисманом Евро-2020 Скиллзи.

После завершения чемпионата подобные активности могут проводить и на других соревнованиях. Гендиректор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин уверен, что проекты, посвященные здоровью и адаптации детей, продолжат жить. Поддержку проекту также оказывает благотворительный фонд Константина Хабенского.

Видео: Оргкомитет Евро-2020