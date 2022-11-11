ЕС защищает права граждан Молдавии на протесты

Роберта Метсола рассказала о защите демократических ценностей в странах Евросоюза и кандидатов на евроинтеграцию.

Евросоюз защищает права граждан Молдавии на протестные акции. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой государства Майей Санду сделала руководитель Европейского парламента Роберта Метсола. Иностранка прибыла в Кишинев с рабочим визитом. Она напомнила журналистам, что в ЕС всегда выступали за продвижение демократических ценностей, свободу слова, права гражданских активистов.

Демократия, свободные выборы, равенство возможностей и так далее, должны разделять страны, которые выбрали европейский путь. ЕС защищает эти ценности, включая свободу СМИ. Роберта Метсола, глава ЕП

Визит главы Европарламента проходит на фоне протестов сторонников оппозиции, которые в пятницу пикетировали здание администрации президента. Манифестанты выражали недовольство отсутствием реакции стран ЕС на ситуацию в Молдавии.

Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности.

Фото и видео: YouTube / Roberta Metsola

