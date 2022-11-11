Евросоюз окажет поддержку Молдавии в энергетической безопасности

Роберта Метсола заявила о помощи Кишиневу в диверсификации энергопоставок.

Евросоюз окажет поддержку Молдавии в сфере энергетической безопасности. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с президентом Майей Санду сделала глава Европейского парламента Роберта Метсола. Чиновница находится в Кишиневе с рабочим визитом. Она подтвердила, что в настоящее время республика переживает кризис из-за роста стоимости энергоносителей. Власти страны находятся в поиски альтернативных источников поставок. Ранее единственным источником оставалась местная ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч.

Европа рядом с вами, и мы продолжим быть рядом с вами. Мы поможем Молдавии диверсифицировать свои энергетические ресурсы. От имени парламента я хочу заверить вас, что мы готовы сделать больше и двигаться еще быстрее. Роберта Метсола, глава ЕП

Европарламент призвал создать оборонный союз в поддержку НАТО.

Фото и видео: YouTube / Roberta Metsola