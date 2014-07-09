Набиля Массрали раскрыла подробности о функционировании нового дипломатического представительства ЕС в Афганистане.

ЕС в течение нескольких недель возобновит работу представительства в Кабуле. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. Чиновница добавила, что специалисты вернутся в выполнению в Афганистане минимальной работы. Однако это решение не является сигналом для местных властей к тому, что власть "Талибана" (запрещенное на территории РФ террористической движение) будет признана международным сообществом.

Мы, как ЕС, работаем над восстановлением нашего минимального присутствия в Кабуле, по причинам безопасности я не могу вдаваться в подробности, но это вопрос нескольких недель, а не месяцев. Набиля Массрали, представитель ЕС

Напомним, что после прихода к власти боевиков в Афганистане Евросоюз эвакуировал своих представителей из Кабула, а также членов их семей. В Брюсселе позже рассказали о намерении частичного возобновления работы дипломатов. Согласно источникам издания Financial Times, представительство должно было появиться уже в конце ноября.

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Фото: European Commission

