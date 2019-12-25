Шарль Мишель направил письмо главам МИД Евросоюза.

ЕС отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита лидеров. Об этом заявил в письме председатель Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник уточнил, что новая стратегия по данному вопросу будет выработана в следующий раз, когда лидеры МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе. Такая ситуация связана с пандемией коронавируса.

По отношениям с Россией: я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что в последний раз российский лидер Владимир Путин общался с главой Евросовета Шарлем Мишелем в рамках телефонного разговора 22 марта. Стороны подняли вопросы, касающиеся возможности использования препарата "Спутник V" на территории ЕС.

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