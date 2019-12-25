ЕС начал предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V"

Еврокомиссия подтвердила, что в ЕК обратилась российская компания-производитель.

Евросоюз начал предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V" с производителем. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Стефана де Кеерсмакера.

Европейское агентство по лекарственным препаратам пока не получило запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Однако в агентство обратилась компания - производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения Стефан де Кеерсмакер, официальный представитель Еврокомиссии

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, что Евросоюз ведет переговоры с некой седьмой компанией, которые могут привести к заключению контракта, аналогичного тем, что специалисты заключили с шестью западными фармакологическими компаниями. В Еврокомиссии не стали уточнять, о какой именно организации идет речь.

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Фото: Минздрав России