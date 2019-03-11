В Германии раскрыли планы по общению с Белым домом для усиления санкционного давления на Кремль.

Европейский союз готовит новый, восемнадцатый по счету, пакет санкций в отношении российского государства, а также коллективный Брюссель обсуждает ужесточение давления на Москву с Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая перед местными журналистами в ходе совместной пресс-конференциис лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Параллельно уже ведётся работа над 18-м пакетом санкций. Мы ведём переговоры с Америкой по этому поводу. Вы знаете, что американское правительство и американский конгресс ведут интенсивный диалог о дальнейших санкциях со стороны Америки. Мы участвуем в этих обсуждениях, в том числе и я принимаю в этом активное участие. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Напомним, что Москва не раз через официальные источники говорила о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле и МИД отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал своих санкций против России. Политические лидеры Запада не разделяют мнения экспертов о том, что антироссийские санкции неэффективны.

Мерц: решение по дальнобойному оружию для Киева приняли пару месяцев назад.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України