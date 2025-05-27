В Германии раскрыли сведения о том, что условия по атакам по военным объектам России для ВСУ изменились несколько месяцев назад.

Решение о снятии западных ограничений по вопросу дальнобойности поставляемого киевскому режиму натовского оружия было принято ещё несколько месяцев назад. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая перед местными журналистами в ходе совместной пресс-конференции с финским премьер-министром Петтери Орпо.

Насколько мне известно... страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ.... Фридрих Мерц, канцлер Германии

Напомним, что в интервью телеканалу WDR Фридрих Мерц говорил о том, что Великобритания, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок для Вооруженных сил Украины, поэтому официально Киев может атаковать дальнобойным оружием цели, расположенные на российской территории. Позже вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль отметил, что в реальности Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.

Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, передаваемого Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix