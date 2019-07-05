Фридрих Мерц рассказал о "зеленом свете" для киевского режима по ударам в отношении военных объектов в России.

Великобритания, Франция, Германия и США сняли свои ограничения по дальности в вопросе военных поставок для ВСУ. Соответствующее заявление местным журналистам с телеканала WDR сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц. Европейский политик заметил, что речь идет о том, что киевский режим теперь способен защищаться, в том числе, совершая ракетные удары по военным позициям, расположенным на территории противника. Эксперт указал, что до определенного момента ВСУ нее были способны этого сделать.

Напомним, что американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе воздерживается от громких заявлений о новых пакетах военной помощи армии киевского режима из опасения, что это решение со стороны Вашингтона может поставить под угрозу мирный процесс и "разозлить" российских руководителей из Кремля. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из иностранного издания The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. По информации от СМИ, власти на Банковой улице полагают, что Пентагон будет готовы продать ВСУ боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot собственного производства, а не отправлять эти снаряды безвозмездно, как ранее это делала предыдущая администрация при демократе Джо Байдене.

Теперь они, по всей видимости, думают, что, если сделают громкое заявление о поставке ракет Patriot Украине, это очень разозлит Путина. Они, скорее всего, очень обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу любые потенциальные мирные переговоры источник газеты из ЕС

Лавров назвал Мерца циником за слова о том, что ФРГ должна возглавить Европу.

Фото: YouTube / Friedrich Merz