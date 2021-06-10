ЕК предложила ввести полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками"

Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом пятом санкционном пакете против России.

Еврокомиссия предложила ввести полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками". Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам в рамках опубликованного видеообращения. Она рассказала о дополнительных мерах давления Запада на российскую сторону, вводимых в рамках нового пятого санкционного пакета Евросоюза.

Мы введем полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейская комиссия также предлагает официальному Брюсселю расширить "черный список" индивидуальных санкций Евросоюза в отношении физических и юридических лиц из России. Предложенные Еврокомиссией ограничительные меры предстоит утвердить странам-членам ЕС на заседании.

Еврокомиссия предложила ввести новые запреты на импорт из России.

European Commission

