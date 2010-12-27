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"Северную верфь" продадут государству за 7,8 миллиардов рублей
Сегодня, 14:51
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lesjasap
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"Северную верфь" продадут государству за 7,8 миллиардов рублей

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Акции завода "Северная верфь" перейдут во владение государственной Объединенной судостроительной корпорации за 7,8 миллиардов рублей.

Судостроительный завод “Северная верфь”  продает свои акции ради дополнительной эмиссии в 7,8 миллиарда рублей. Более 40 тысяч акций приобретет государственная корпорация ОСК. 
 
Отметим, что деньги на покупку завода выделят из государственного бюджета страны. В ходе сделки также планируется провести модернизацию предприятия. Владельцы в первую очередь запустят новый комплекс, который позволяет строить суда длиной до 260 метров и весом до 25 тысяч тонн. В настоящее время старое на старом оборудовании можно строить суда до 170 метров и до 12 тысяч тонн. 
 
Тендер на модернизацию завода выиграла компания “Метрострой”. Общая стоимость работ варьируется от 20 до 30 миллиардов рублей. Откуда организация найдет необходимые денежные средства не уточняется.
Теги: модернизация , покупка , северная верфь , тендер
Категории: Новости СПб

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