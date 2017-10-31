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УЕФА проверяет "Санкт-Петербург Арену"перед Евро-2020
Сегодня, 11:22
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alexandra08
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УЕФА проверяет "Санкт-Петербург Арену"перед Евро-2020

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Об этом сегодня в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

20 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал работу в Петербурге. Экспертная комиссия проверяет "Санкт-Петербург Арену" перед Евро-2020. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

От имени правительства города Албин приветствовал делегацию. Он уверил, что сейчас стадион готовят к матчам Чемпионата Мира. Напомним: грандиозное спортивное событие пройдёт в Петербурге с 14 июня по 15 июля. В Северной столице состоятся  7 матчей, в том числе полуфинал и встреча за 3-е место. Ранее за архитектурную ценность и функциональность международные эксперты уже внесли арену в список 10 лучших стадионов мира.

Петербург открыт для спортивных турниров. Мы готовы и способны обеспечить проведение матчей чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 на самом высоком уровне.

Уже началась модернизация спортивной и транспортной инфраструктур Петербурга. К 2020 году их подготовят в соответствии с высшими стандартами качества. Игорь Албин отметил, что Северная столица признана лучшим туристическим направлением Европы. Такое звание город получил по версии World travel awards. Петербург высоко оценили по трем критериям: безопасность города, его инфраструктура и гостиничная сеть.

Наш город выиграл право принять в 2019 году 23-й саммит Всемирной туристской организации. Я уверен, и это тоже пойдет на пользу ЕВРО-2020.

Теги: арена санкт петербург , вице-губернатор игорь албин , евро-2020 , новости чм 2018
Категории: Новости СПб

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