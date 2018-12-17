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Дзюдоисты Петербурга завоевали золото и бронзу на Всемирных Играх военнослужащих
Сегодня, 12:19
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nastya960

Дзюдоисты Петербурга завоевали золото и бронзу на Всемирных Играх военнослужащих

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В китайском Ухане стартовали VII Всемирные Игры военнослужащих.

В китайском Ухане стартовали VII Всемирные Игры военнослужащих. В соревнованиях дзюдоистов в составе российской сборной команды участвуют петербургские спортсмены Алена Прокопенко и Армен Агаян. Оба являются представителями "Клуба Дзюдо Турбостроитель". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

В личных соревнованиях Алена Прокопенко завоевала золотую медаль в весовой категории 70 килограмм. Армен Агаян удостоен бронзовой награды в весовой категории 73 килограмма.

Ранее в Выборге встретились юные дзюдоисты Северо-Западного округа.

Фото: pixabay

Теги: всемирные игры военнослужащих, дзюдо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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