Дзюба заявил, что пора перестать переживать из-за Евро-2020

Он сказал, что уходит из "мира негатива".

Нападающий ФК "Зенит" и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам у себя в Instagram. Он заявил, что уходит из "мира негатива".

"Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Все, хватит уже переживать за чемпионат Европы и за все остальное. А то можно и уйти не туда. Я все тот же. Спасибо всем за доброту. Чуть-чуть погрустили и хватит", - сказал Дзюба в stories.

Напомним, что сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. Дзюба забил один гол с пенальти на турнире.

Видео: instagram / artem.dzyuba