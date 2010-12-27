Дзюба одержал победу над Маком в теннисном матче

Во вторник для "Зенита" состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба обыграл полузащитника команды Роберта Мака в теннисном матче. Об этом российский футболист рассказал в Instagram-профиле 8 декабря.

Результаты игры нападающий назвал "важной победой над Маком". Коллеги сыграли со счетом 6:4, 6:1, 6:3.

Сейчас петербургская команда остается недосягаемой для соперников в турнирной таблице РПЛ со 45 баллами. На втором месте находится "Краснодар" с 35 баллами.

Ранее мы сообщали, что зенитовцы тонко подкололи конкурентов в чемпионате России.

Фото: ФК "Зенит" / VK, artem.dzyuba / Instagram