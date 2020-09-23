Глава правительства Британии объяснил, какими способами можно избежать нового общенационального карантина.

Борис Джонсон призвал британцев к дисциплине перед лицом второй волны пандемии коронавируса. Об этом глава правительства Великобритании заявил после объявления о новых ограничениях, которые будут действовать в стране. По словам премьер-министра, эти меры позволят Лондон избежать введения общенационального карантина. Спикер призвал граждан страны к здравому смыслу.

Если мы не предпримем действий, есть риск того, что нам придется прибегнуть к более жестким мерам позже...Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не вернуться к тому, что было Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Напомним, что общенациональный карантин в Великобритании действовал с 23 марта. Его начали постепенно ослаблять с 13 мая. Борис Джонсон заявил, что если британцы откажутся следовать установленным правилам, то правительству придется "пойти еще дальше".

В Великобритании пандемия достигла критической точки.

Видео: YT / Guardian News