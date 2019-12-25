Джонсон объявил о новых ограничениях для борьбы с COVID-19

Глава правительства Британии рассказал о новом витке борьбы с распространением инфекции.

Борис Джонсон объявил о новых ограничительных мерах для борьбы с распространением COVID-19. Об этом глава правительства Великобритании сообщил в рамках выступления в местном парламенте. Премьер-министр подчеркнул, что на данный момент чиновники не говорят о возвращении к национальному карантину, который был введен весной 2020 года.

Правительство введет новые ограничения на территории Англии, которые тщательно подобраны с тем, чтобы максимально снизить коэффициент репродукции вируса, при этом минимально нарушая привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Джонсон отметил, что Лондон не будет требовать от граждан того, чтобы они оставались дома. Работу продолжат университеты, школы, колледжи. Однако новые ограничения будут введены на период в полгода. Они коснутся в первую очередь время работы баров, пабов, ресторанов, кафе, а также сферы ношения медицинских средств защиты и организации общественных мероприятий.

С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек.