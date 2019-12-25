Джонсон признал, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало

В Лондоне предположили, что смогут забирать людей из Кабула и после 31 августа.

Глава британского правительства Борис Джонсон признал, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Sky News. Он напомнил, что талибы дали странам время забрать своих граждан до 31 августа. В Лондоне выразили надежду на то, что радикалы позволят вывозить людей и после обозначенной ими даты.

За оставшееся время, которого, ... возможно, осталось довольно мало, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вывезти всех. Мы надеемся, что "Талибан" понимает, что если он хочет иметь доступ к помощи на цели развития. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

По словам спикера, если "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) захочет разблокировать миллиарды, которые Запад может направить в Афганистан на развитие, то им следует иметь хорошие политические отношения со внешним миром и обеспечить безопасный проход для всех, кто захочет уехать из страны. На данный момент Британия смогла эвакуировать из аэропорта Кабула 15 тысяч человек.

США эвакуировали из Афганистана более 18 тыс. человек.

Фото: YouTube / The Independent