Джоанна Стрингрей анонсировала музыкальный альбом с Борисом Гребенщиковым

Вместе они записали песни еще в 1980-х. К марту 2021 года могут появится CD и кассеты с их музыкой.

Актриса и исполнительница музыкальных хитов Джоанна Стрингрей сообщила о выходе сборника песен, которые она написала еще в 1980-х годах с Борисом Гребенщиковым. Альбом называется "Stay Together". Он будет состоять из 12 композиций. Об этом звезда рассказала в интервью "Фонтанке".

Звезда решила выпустить релиз к важной для нее дате - 40-летию Ленинградского рок-клуба.

К марту 2021 года должны появится CD и кассеты с музыкальным альбомом "Stay Together". Виниловые пластинки выйдут в мае. Конкретные даты пока не известны. На виниле слушатели обнаружат приятный бонус-секрет.

В телеграм-канале "Между The Rolling Stones и Достоевским" появилась информация, что 9 из 12 треков фанаты могли услышать в прошлых релизах певицы. Однако сейчас композиции выйдут в высоком качестве. За издание альбома отвечает студия Maschina Records.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что группа "Элизиум" записала трек со словами Навального о жизни в СИЗО.

Фото: "Вконтакте" / Сообщество: "Maschina Records"