Группа "Элизиум" записала песню со словами Навального о жизни в СИЗО

Накануне лидер ФБК (организация признана Минюстом России иностранным агентом) написал пост об ощущениях в тюремном заключении.

Группа "Элизиум" записала песню со словами Алексея Навального о жизни в СИЗО. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива.

Трек получил название "Привет, это Навальный". Текст поста Навального в соцсетях музыканты превратили в песню.

Спасибо Алексей, не только за смелость и мужество, но и за отличный текст! Теперь ты ещё и автор песен группа "Элизиум"

Письмо об ощущениях Алексея Навального в заключении было опубликовано в его Instagram-аккаунте накануне. Нахождение в СИЗО он сравнил с космическим путешествием.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" 17 января по прилету из Берлина. Его отправили в отделение полиции. На следующий день Химкинский суд на выездном заседании принял постановление об аресте фигуранта расследования на 30 суток. Оппозиционер стал участником слушаний дел "Ив Роше" и об оскорблении ветерана Игната Артеменко.

У Навального запланированы два заседания суда в субботу, 20 февраля — апелляция по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше" и заседание по делу о клевете на ветерана.

Видео: YouTube / Elysium Band