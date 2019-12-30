  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:57
99
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Джим Керри намерен сняться в сиквеле "Маски"

0 0

Но только при одном условии – если за этот проект возьмется какой-нибудь "потрясающий смелый режиссер".

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что актер Джим Керри намерен сняться в сиквеле "Маски". Об этом сообщает Comicbook.

При этом актер выдвинул условии, он снимется в сиквеле только в том случае, если проектом займется "потрясающий смелый режиссер".

"Я не хочу сниматься в этом фильме просто для того, чтобы сделать его",

  – отметил актер.

Напомним, что Джим Керри сыграл банковского служащего Стэнли Ипкисса, который в итоге и нашел злополучную маску. Кинолента вышла в 1994 году. Фильм имел оглушительный успех и получил звание "культовый".

Ранее мы сообщали о том, что Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о "Машине времени".

Видео: Youtube/ Трейлеры к фильмам

Теги: джим керри, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии