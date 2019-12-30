Но только при одном условии – если за этот проект возьмется какой-нибудь "потрясающий смелый режиссер".

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что актер Джим Керри намерен сняться в сиквеле "Маски". Об этом сообщает Comicbook.

При этом актер выдвинул условии, он снимется в сиквеле только в том случае, если проектом займется "потрясающий смелый режиссер".

"Я не хочу сниматься в этом фильме просто для того, чтобы сделать его", – отметил актер.

Напомним, что Джим Керри сыграл банковского служащего Стэнли Ипкисса, который в итоге и нашел злополучную маску. Кинолента вышла в 1994 году. Фильм имел оглушительный успех и получил звание "культовый".

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Видео: Youtube/ Трейлеры к фильмам