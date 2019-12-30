Во вторник, 28 января, стало известно о том, что актер Джим Керри намерен сняться в сиквеле "Маски". Об этом сообщает Comicbook.
При этом актер выдвинул условии, он снимется в сиквеле только в том случае, если проектом займется "потрясающий смелый режиссер".
"Я не хочу сниматься в этом фильме просто для того, чтобы сделать его",
– отметил актер.
Напомним, что Джим Керри сыграл банковского служащего Стэнли Ипкисса, который в итоге и нашел злополучную маску. Кинолента вышла в 1994 году. Фильм имел оглушительный успех и получил звание "культовый".
Ранее мы сообщали о том, что Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о "Машине времени".
Видео: Youtube/ Трейлеры к фильмам
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