Джейк Салливан: США работают с Европой над ужесточением санкций против России

Ранее аналогичные данные предоставил Госдеп США.

Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США работают с Европой над ужесточением санкций против России. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что США вместе с международными союзниками и партнерами готовятся ввести новые ограничения против России из-за событий, происходящих на Украине.

Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или дольше.

Фото и видео: Белый дом