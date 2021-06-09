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Джейк Салливан: США работают с Европой над ужесточением санкций против России
Сегодня, 8:11
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Джейк Салливан: США работают с Европой над ужесточением санкций против России

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Ранее аналогичные данные предоставил Госдеп США.

Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США работают с Европой над ужесточением санкций против России. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что США вместе с международными союзниками и партнерами готовятся ввести новые ограничения против России из-за событий, происходящих на Украине.

Салливан предположил, что конфликт на Украине продлится месяцы или дольше.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джейк салливан, европа, санкции
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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