Джаз на Новой сцене. Кристина Ковалёва с альбомом "Христя в Намистi"

Возрастное ограничение: 6+.

23 июня в программе "Джаз на Новой сцене" джазовая певица и композитор из Петербурга Кристина Ковалёва представит свой дебютный альбом "Христя в Намистi". За плечами артистки гастроли в России и за границей, победы в вокальных конкурсах, а также участие в шоу "Голос Украины". Кристина Ковалёва сотрудничала с такими музыкантами, как Джон Маршалл, Билли Новик и Тодд Херберт. Огромное влияние на певицу оказала украинская музыка и культура. В своем проекте "Христя в Намистi" экспериментирует со стилями, соединяя джаз и украинскую этнику.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Новая сцена Александринского театра, набережная реки Фонтанки, 49А,

Фото: alexandrinsky.ru