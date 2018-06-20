Джаред Лето показал первое видео со съемок кинокомикса "Морбиус"

Премьера кинокомикса намечена на 31 июля 2020 года

Американский актер и музыкант Джаред Лето опубликовал первые кадры со съёмочной площадки кинокомикса "Морбиус, живой вампир", где он сыграл главную роль. В ролике, размещенном артистом в Instagram, он стоит среди мельчающей толпы, предположительно уже после неудачного эксперимента.

"Потому что никто другой не пойдет по этому пути...это место теней, где мы делаем то, что должно быть сделано любой ценой"

– подписал видео Лето

Напомним, что по сюжету фильма доктор Майкл Морбиус в ходе неудачного научного эксперимента превращается в вампира. Персонаж был создан Роем Томасом и Гилом Кейном и впервые появился в комиксе "The Amazing Spider-Man #101" в октябре 1971. Многим фанатом герой запомнился после своего появления в мультсериале "Человек-паук" 1994 года.

Премьера киновоплощения "Морбиуса" намечена на 31 июля 2020 года. Режиссером фильма выступил автор "Живое" и "Номер 44" Даниэль Эспиноса. Ранее в сети уже были опубликованы первые кадры актера в образе протагониста.

Ранее Piter.TV публиковал первые кадры со съемок предстоящего научно-фантастического боевика с рабочим названием "Терминатор: Темная Судьба" с Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером

Фото: Screen Rant, Marvel, instagram.com/jaredleto