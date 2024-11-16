Джабаров: Прогнозы об окончании СВО не ранее 2029 года являются не очень правдоподобными

В Совете Федерации прокомментировали предположения Стивена Уиткоффа.

Прогнозы об окончании российской специальной военной операции не ранее 2029 года, о которых ранее заявил американский специальный посланник президента-республиканца Дональда Трампа Стивен Уиткофф, являются не очень правдоподобными. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 24" сенатор из Совета Федерации Владимир Джабаров. Законодатель из верхней палаты парламента заметил, что не сильно доверяет подобным западным прогнозам, так как при введении боевых действий оперативная ситуация может меняться очень быстро и кардинальным образом.

Очень долго может быть такое вялое противостояние, а потом дела пойдут побыстрее, поживее. Я думаю, сейчас мы накопили и опыт, и необходимые силы и средства для решительных наступлений на различных участках фронта. Владимир Джабаров, сенатор

Politico: Уиткофф хочет, чтобы с России сняли энергетические санкции.

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