Двум многодетным семьям из Гатчинского района вручили ключи от автомобилей

Также Александр Дрозденко поздравил семьи, счастливо живущие в браке более 50 лет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил семьи, счастливо живущие в браке более 50 лет, а также вручил ключи от автомобилей семьям, воспитывающим шестерых и более детей.

Награды из рук губернатора получили Павел и Надежда Черепановы, Михаил и Нина Семёновы, Владимир и Тамара Степановы, Николай и Любовь Жидковы, которые прожили в браке более 50 лет.

Также двум семьям были вручены ключи от автомобилей. Александр Остренко и Анастасия Кудьярова из Гатчинского района воспитывают семерых детей: четырех сыновей и трех дочерей. Гатчинцы Александр и Наталья Остапчук воспитывают шестерых детей: четырех дочерей и двоих сыновей.

Видео: пресс-служба правительства Ленобласти