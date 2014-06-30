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Двухлетний мальчик упал с компьютерного кресла в Кировском районе Петербурга
Сегодня, 8:17
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Двухлетний мальчик упал с компьютерного кресла в Кировском районе Петербурга

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Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Вечером воскресенья, 2 июля, из коммунальной квартиры одного из домов по Оборонной улице был госпитализирован двухлетний малыш в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Со слов соседки матери ребёнка, мальчик упал с компьютерного кресла.

Пострадавшего забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, острой субдуральной гематомой правой лобно-теменно-височной области, массивным субарахноидальным кровотечением и ушибом поджелудочной железы.

Ранее мы сообщили о том, что в Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил первоклассницу.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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