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Двухэтажный поезд из Петербурга в Кострому отправится в первый рейс
Сегодня, 11:07
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Двухэтажный поезд из Петербурга в Кострому отправится в первый рейс

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Время в пути составит менее 12 часов

В среду, 15 декабря, в 22:11 с Московского вокзала Петербурга в Кострому отправится первый прямой двухэтажный поезд на этом маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В состав поезда вошли десять двухэтажных купейных вагонов с климат-контролем и USB-розетками. Ряд вагонов адаптировали для маломобильных пассажиров – подготовлены специальные подъемные механизмы, а купе имеют увеличенную площадь.

Время в пути составит не менее 12 часов.

Фото: Piter.tv

Теги: двухэтажный поезд, ожд, поезд из петербурга в кострому
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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