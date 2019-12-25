Двухэтажный поезд из Петербурга в Кострому отправится в первый рейс

Время в пути составит менее 12 часов

В среду, 15 декабря, в 22:11 с Московского вокзала Петербурга в Кострому отправится первый прямой двухэтажный поезд на этом маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В состав поезда вошли десять двухэтажных купейных вагонов с климат-контролем и USB-розетками. Ряд вагонов адаптировали для маломобильных пассажиров – подготовлены специальные подъемные механизмы, а купе имеют увеличенную площадь.

Время в пути составит не менее 12 часов.

Фото: Piter.tv