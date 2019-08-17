В Крыму осудили двух военных за несанкционированный запуск ракеты

Минобороны понесло материальный ущерб в размере более 46 млн рублей.

Крымский гарнизонный военный суд вынес свой приговор в отношении двух военнослужащих. Алексея Чебанова и Николая Зверева признали виновными в несанкционированном запуске авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре. Об этом пишет "Коммерсант".

Происшествие произошло 1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока". Следствие установило, что военнослужащие нарушили правила обращения с оружием повышенной опасности. Их действия привели к разрушению двух других ракет, повреждению оборудования и ангара. В результате Минобороны понесло материальный ущерб в размере более 46 млн рублей.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца, а также удержал 15 % из его денежного довольствия в доход государства. Николаю Звереву назначили год ограничения с выплатой 10 % в пользу государства.

Х-29 ТД — это российская авиационная ракета класса "воздух — поверхность" малого радиуса действия. Оружие предназначено для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы и др.

Ранее мы писали, что Роскосмос разработал способ маскировки космических спутников.

Видео: YouTube / Минобороны России