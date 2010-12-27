В Петербурге задержали двух майоров за взятку в 30 тысяч рублей

Мужчины вымогали у мигрантов деньги за постановку на "абонентское обслуживание".

Вечером 20 марта в Следственный комитет Приморского района привезли двух майоров. Двух старших участковых — Константина Евдокимова и Владимира Симоненко — подозревают в получении взятки в размере 30 тысяч рублей. Об этом пишет "Фонтанка".

Из материалов дела следует, что мужчины вымогали у мигрантов деньги за постановку на "абонентское обслуживание". Стражи порядка были задержаны на месте преступления — во время получения взятки от рабочего со стройки.

По некоторым данным, полицейские неоднократно проверяли объект, желая обнаружить у приезжих регистрационные проблемы. По всей видимости, в УСБ обратились сами мигранты.

Не исключено, что в деле замешан еще один человек. В таком случае прибавка к зарплате получается совсем смешная — всего 10 тысяч рублей на человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о взятке. Участковых задержали на двое суток.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 700 тысяч за взятку экологам Смольного.

Фото: Piter.TV