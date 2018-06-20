Двух человек госпитализировали в Петербург на вертолетах санавиации

Пострадавших поместили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

За сутки в Петербург на вертолете санавиации госпитализировали двух человек. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации.

Из Шлиссельбурга в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе доставили 49-летнего мужчину с травмами головы, грудной клетки, живота и таза. Туда же был госпитализирован из карельского города Сортавала мужчина 42 лет с ожогами 30% поверхности тела.

Помимо этого, вертолетом санавиации из Ленинградской области в Псковскую областную клиническую больницу доставили 77-летнюю женщину с острым заболеванием почек.

ВКонтакте/Национальная служба санитарной авиации