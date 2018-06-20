  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двух человек госпитализировали в Петербург на вертолетах санавиации
Вчера, 22:03
217
TretyakovaS

Двух человек госпитализировали в Петербург на вертолетах санавиации

0 0

Пострадавших поместили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

За сутки в Петербург на вертолете санавиации госпитализировали двух человек. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации.

Из Шлиссельбурга в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе доставили 49-летнего мужчину с травмами головы, грудной клетки, живота и таза. Туда же был госпитализирован из карельского города Сортавала мужчина 42 лет с ожогами 30% поверхности тела.

Помимо этого, вертолетом санавиации  из Ленинградской области в Псковскую областную клиническую больницу доставили 77-летнюю женщину с острым заболеванием почек.

ВКонтакте/Национальная служба санитарной авиации

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия, санавиация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии