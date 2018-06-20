Двух человек госпитализировали в Петербург на вертолетах санавиации

За сутки в Петербург на вертолете санавиации госпитализировали двух человек. Об этом сообщает Национальная служба санитарной авиации.
Из Шлиссельбурга в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе доставили 49-летнего мужчину с травмами головы, грудной клетки, живота и таза. Туда же был госпитализирован из карельского города Сортавала мужчина 42 лет с ожогами 30% поверхности тела.
Помимо этого, вертолетом санавиации из Ленинградской области в Псковскую областную клиническую больницу доставили 77-летнюю женщину с острым заболеванием почек.
ВКонтакте/Национальная служба санитарной авиации
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