Паблик-арт фестиваль "Дворы Капеллы": что показали петербуржцам?

В среду, 11 августа жители города увидели во дворах Государственной академической капеллы множество арт-объектов и новые фэшн-коллекции. Выставка на территории Капеллы объединила классическую и современную культуру.

Фестиваль "Дворы Капеллы" открылся конференцией в формате круглого стола. Спикеры из разных областей культуры и менеджмента ответили на назревшие вопросы по интеграции современных искусств и технологий.

Культурное значение события подчеркнула Нана Гвичия, заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

Петербург всегда был примером для подражания благодаря своими инновациями в направлении искусства и культуры. В дальнейшем, в рамках нашего тесного сотрудничества с коллегами мы сможем удивить и привлечь туристов в наш город... Искусство здесь создается не только через создание арт-объектов, а эти арт-объекты сами созданы через понимание музыки.

После официальной части состоялся показ петербургской моды. Здесь начинающий модельер Марина Мировая представила свою коллекцию одежды "Просто не просто" с ориентиром на столичный стиль.



Далее перед собравшимися выступил ансамбль Капеллы VivaMuse. Музыканты сыграли на скрипках с переходом в оперный формат. Хорошая акустика зала подчеркнула звучание классической музыки.





На выставке под открытым небом представлены инсталляции современных авторов разных направлений искусства и тематик. Всего на фестивале присутствовало 16 работ от десяти авторов. Основная задумка – популяризовать технологии современного искусства.

Фестиваль показал работы двух петербургских художников, отца ангелов Петербурга Романа Шустрова и его жены Марии Касьяненко. Посетители увидели их скульптуры "Игра с птицей" и "Месье Патиссон". Так "Дворы Капеллы" почтили недавно умерших деятелей искусства.



Своим мнением об увиденном на выставке поделился Александр Мелихов, писатель, частый гость культурных событий:

Мне понравился сетчатый тюльпан. Сначала мне показалось, что это птица. Но когда она переходит в цветок – в этом тоже есть своя прелесть! В любом искусстве так, и у Рембрандта каждый видит что-то своё. Но это более сложная история, она не столь однозначна… Вместе с тем, я такого жуткого новаторства в этом не вижу.

Взгляды привлекла и инсталляция "Дополненная реальность". Ее автор, Мария Длугоборская, рассказала об основной идее арт-объекта:

В голову пришла мысль, что каждый человек в жизни играет определенную роль. Но в определенные моменты возникают взаимодействия между людьми, которые иногда трансформируют реальность каждого. При этом мы не понимаем до конца, что такое "реальность". Люди веками думают, почему эти связи возникают, и думают – случай это, или внешние силы… В этом проекте мне захотелось исследовать именно эти процессы случайных взаимодействий и того, что в итоге рождается.

Все желающие могут посетить фестиваль до конца сентября. В программу выставки также входят серии образовательных проектов. Среди них – открытые конференции, дизайнерские мастер-классы по созданию модных коллекций и объектов уличного искусства.

Материал подготовили Анна Кравченко и Лев Кузнецов, Piter.tv