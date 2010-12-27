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С улицы Бутлерова угонщики похитили два почти идентичных "Джипа"
Сегодня, 14:58
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lesjasap
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С улицы Бутлерова угонщики похитили два почти идентичных "Джипа"

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Правоохранительные органы удивлены схожестью примет угнанных автомобилей.

В Калининском районе правоохранительные органы озадачены совпадениями, произошедшими при угоне двух автомобилей. Инцидент произошел днем 19 декабря.
 
К сотрудникам полиции обратились два пострадавших петербуржца. У каждого похитили “Джип” одинаковой модели, одного года выпуска и даже с похожими номерами. Также интересен тот факт, что припаркованные машины угнали у одного и того же дома на улице Бутлерова. 
 
Владелица одной из иномарок вспомнила деталь, которая поможет следствию в расследовании происшествия. Благодаря этому, женщина автоматически помогла в поисках второго автомобиля.
Теги: джип , калининский район , угон автомобиля , улица бутлерова
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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