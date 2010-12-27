С улицы Бутлерова угонщики похитили два почти идентичных "Джипа"

Правоохранительные органы удивлены схожестью примет угнанных автомобилей.

В Калининском районе правоохранительные органы озадачены совпадениями, произошедшими при угоне двух автомобилей. Инцидент произошел днем 19 декабря.

К сотрудникам полиции обратились два пострадавших петербуржца. У каждого похитили “Джип” одинаковой модели, одного года выпуска и даже с похожими номерами. Также интересен тот факт, что припаркованные машины угнали у одного и того же дома на улице Бутлерова.

Владелица одной из иномарок вспомнила деталь, которая поможет следствию в расследовании происшествия. Благодаря этому, женщина автоматически помогла в поисках второго автомобиля.