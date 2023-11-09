Двое жителей Хакасии подозреваются в хищении дизтоплива с угольного месторождения

Предварительный ущерб оценивается на сумму около 800 тысяч рублей.

Полиция подозревает двух жителей Хакасии в хищении дизтоплива с угольного месторождения. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

Мужчин задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону при поддержке Росгвардии. По предварительной информации, один из злоумышленников сговорился о хищении солярки со своим знакомым. Оба сливали в технику солярку в скрытном месте, где их никто не мог видеть. Отмечается, что у другого злоумышленника был доступ на территорию рудника.

Похищенные нефтепродукты они сбывали жителям Хакасии из рук в руки. Предварительный ущерб оценивается на сумму около 800 тысяч рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА