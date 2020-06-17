Одна из высылаемых гражданок имеет дипломатический паспорт, вторая — нет.

Двое высланных чешских граждан покинули территорию России. Об этом рассказала пресс-секретарь чешского МИДа Зузана Штихова.

Она напомнила, что в понедельник посол Чехии был вызван в министерство иностранных дел России, где ему объявили, что двое чешских граждан, работающих в Москве, объявлены персонами нон-грата. Таким образом, они были обязаны покинуть территорию РФ в течение 48 часов.

Известно, что одна из высылаемых гражданок имеет дипломатический паспорт, вторая — нет. Они едут домой на автомобиле, так как авиасообщение из-за пандемии прервано.

Ранее Песков прокомментировал обострение отношений России и Чехии.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE