Двое высланных чешских граждан покинули территорию России. Об этом рассказала пресс-секретарь чешского МИДа Зузана Штихова.
Она напомнила, что в понедельник посол Чехии был вызван в министерство иностранных дел России, где ему объявили, что двое чешских граждан, работающих в Москве, объявлены персонами нон-грата. Таким образом, они были обязаны покинуть территорию РФ в течение 48 часов.
Известно, что одна из высылаемых гражданок имеет дипломатический паспорт, вторая — нет. Они едут домой на автомобиле, так как авиасообщение из-за пандемии прервано.
Ранее Песков прокомментировал обострение отношений России и Чехии.
Видео: YouTube / Соловьёв LIVE
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