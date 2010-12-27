Двое рецидивистов пытались угнать "ВАЗ" с помощью отвертки и плоскогубцев

Грабители хотели скрыться с места преступления, однако были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Ночью 9 апреля сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Калининскому району Петербурга задержали двух 22-летних мужчин, которые пытались похитить автомобиль. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УВО Петербурга и Ленобласти.

Находясь у дома №8 по Учительской улице патрульные заметили внутри автомобиля "ВАЗ 2113" двоих мужчин. Увидев приближающихся людей, грабители хотели убежать. Однако сотрудники Росгвардии задержали их и доставили в 17 отдел полиции.

В ходе проверки оказалось, что задержанные уже привлекались по статье 158 (кража). Во время досмотра у грабителей обнаружили ключи, отвертки и плоскогубцы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv