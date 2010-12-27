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Двое пострадали в ДТП на Сортавале
Сегодня, 17:14
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arteliseev

Двое пострадали в ДТП на Сортавале

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Жертв нет.

Авария случилась утром 10 сентября на девятом километре трассы "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили в "Питерских заметках".

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля "Фольксваген" врезался в попутного минивена, за рулем которого был 39-летний мужчина. В результате ДТП пострадали два взрослых пассажира "Фольксвагена".

Сотрудники ГИБДД проводят по факту аварии проверку.

Ранее в Piter.tv: Видео: на Муринской дороге водитель "Газели" сбил мальчика

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Происшествия, ДТП,

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