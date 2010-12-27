Двое пострадали в ДТП на Сортавале

Авария случилась утром 10 сентября на девятом километре трассы "Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили в "Питерских заметках".
По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля "Фольксваген" врезался в попутного минивена, за рулем которого был 39-летний мужчина. В результате ДТП пострадали два взрослых пассажира "Фольксвагена".
Сотрудники ГИБДД проводят по факту аварии проверку.
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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