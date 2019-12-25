Двое полицейских получили сотрясение при обрушении эркера на 4-й Советской

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района, на 4-й Советской произошел прорыв строительной защитной сетки с эркера.

Двое полицейских получили травмы в результате обрушения штукатурного слоя с эркера здания на 4-й Советской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские получили сотрясение и ушибы средней степени тяжести. Сотрудники МВД направят всю информацию о произошедшем в следственные органы СК России.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района, на 4-й Советской произошел прорыв строительной защитной сетки с эркера. В результате прорыва произошло обрушение штукатурного слоя. Предприняты оперативные мероприятия по безопасности, место обрушения огорожено.

Фото: Telegram / Протестный Петербург (Irina)