Мужчина и женщина погибли в ДТП с участием иномарки и КАМАЗа в Ленобласти

Днем 7 сентября в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
Около 12:50 на автодороге Петергоф-Кейкено 82-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир иномарки скончались на месте происшествия.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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