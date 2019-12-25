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Мужчина и женщина погибли в ДТП с участием иномарки и КАМАЗа в Ленобласти
Сегодня, 14:48
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина и женщина погибли в ДТП с участием иномарки и КАМАЗа в Ленобласти

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Водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

Днем 7 сентября в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Около 12:50 на автодороге Петергоф-Кейкено 82-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ, за рулем которого был 60-летний мужчина. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир иномарки скончались на месте происшествия.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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