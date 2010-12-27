В Волосово двое подростков вырвали у женщины-почтальона сумку с корреспонденцией

В Ленобласти молодые юноши напали на пожилого почтальона ради восьми тысяч рублей.

В Волосово Ленинградской области двое молодых людей напали на женщину-почтальона и отобрали у нее сумку. Вещи у грабителей удалось отобрать, но сами преступники сбежали с места происшествия.

Инцидент произошел около трех часов дня 12 декабря. Когда 61-летняя сотрудница почты шла у дома номер 121 по проспекту Вингиссара, злоумышленники вырвали сумку из ее рук и попытались сбежать. Однако свидетелем нападения стал 26-летний местный житель, который бросился за преступниками и сумел вернуть пострадавшей вещи.

Как стало известно, с собой женщина несла около восьми тысяч рублей и корреспонденцию.В отношении неизвестных грабителей возбуждено уголовное дело. По рассказу очевидцев, юношам было 17-18 лет. Одного из них звали Сергеем.