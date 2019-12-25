Петербургские школьники взяли золото и серебро на математической олимпиаде в Норвегии

В ней принимали участие 589 школьников из более чем сотни стран.

Российские школьники завоевали на 63-й Международной математической олимпиаде три золота и три серебра. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Олимпиада проходила в Норвегии (Осло). В ней принимали участие 589 школьников из более чем сотни стран. Участникам из России пришлось выполнять задания дистанционно.

В число медалистов вошли ребята из Санкт-Петербурга: выпускники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский взяли золотые медали, выпускница лицея Таисия Коротченко и ученик 10-го класса Роман Кузнецов – серебряные. Первое место в общем рейтинге олимпиады заняла выпускница казанского лицея № 131 Галия Шарафетдинова.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России