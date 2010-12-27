В Петербурге двое мужчин попали в больницу от нападения неизвестных

В Петербурге ночью избили двоих мужчин, оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге ночью 3 сентября двоих мужчин жестоко избили. Одного из пострадавших нашли около дома, второго в центре города, неподалеку от Спаса на Крови, оба петербуржца госпитализированы.

Первым доставили в больницу 51-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой, его обнаружили избитым около парадной дома на улице Кустодиева в Выборгском районе в 4 утра. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Второй 21-летний молодой человек смог объяснить врачам, что на него напали на Конюшенной площади. У него диагностировали ушиб головного мозга, а также раны на лице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".