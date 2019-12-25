Двое петербуржцев похитили своего знакомого

Им предъявлены обвинения.

По версии следствия, осенью 2019 года двое 49-летних мужчин заполучили квартиру в одном из домов на Суворовской улице в Петергофе. В мошенничестве им помогло поддельное свидетельство о рождении, благодаря ему они вступили в наследство. Отметим, что квартира оценивается больше, чем в четыре миллиона рублей.

Мужчины также обвиняются в похищении своего знакомого, которого они затолкали силой в машину у метро "Площадь Ленина" 9 декабря. На следующий день его отвезли к одному из домов в Петродворцовом районе, откуда потерпевший смог сбежать.

Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.

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