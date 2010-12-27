В Выборгском районе малолетние братья отравились феназепамом

Невнимательность родителей привела к госпитализации детей, которые отравились лекарством.

В Выборгском районе двое малышей ради любопытства приняли сильнодействующие таблетки. В результате детей пришлось экстренно госпитализировать из квартиры. Сейчас братья находятся в пятой детской городской больнице имени Филатова. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Несчастный случай произошел около трех часов 12 марта в семье, в которой подрастают два ребенка. Мальчики 3-х и 4-х лет решили поэкспериментировать и проглотить лекарство “феназепам”. Медицинский препарат быстро вызвал нездоровую реакцию организма на его применение. Какое именно количество таблеток выпили малыши - неизвестно. Однако, родители успели сразу вызвать скорую помощь, после инцидента.

Доктора определили, что пациенты получили острое отравление. Специалисты считают, что причиной такого состояния детей является недосмотр взрослых. По сведениям от правоохранительных органов, семья, в которой живут дети, считается благополучной. На учете в полиции или органах опеки петербуржцы не состоят.

